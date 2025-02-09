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Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Колоссос», «Кардицас» сыграет с «Перистери»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Панатинаикос» примет «Колоссос», «Кардицас» дома сыграет с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 17-0, Олимпиакос – 15-2, АЕК – 10-8, Паниониос – 8-9, Кардицас – 8-9, ПАОК – 8-9, Промитеас – 8-10, Перистери – 7-10, Арис – 7-11, Лаврион – 6-10, Марусси – 5-12,  Колоссос – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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