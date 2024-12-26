«Монако» вывел Фуркана Коркмаза из состава команды в заявке на Евролигу

Фуркан Коркмаз выведен за пределы ростера «Монако».

27-летний турецкий форвард был убран из списка игроков клуба в заявке в Евролиге . Это позволит ему принять участие в турнире за другую команду в этом сезоне.

Коркмаз поучаствовал всего в трех матчах в рамках международного клубного состязания после перехода в «Монако ». На его счету 4,7 очка, 2,3 подбора и 1 перехват.

По сообщению журналиста Сотириса Ветакиса, баскетболистом интересуется «Тенерифе», но Коркмаз хочет продолжить выступление в Евролиге и будет ожидать предложения от турецких клубов. «Тенерифе » остается запасным вариантом для форварда.