Кайл Кузма об обмене в «Милуоки»: «В полном восторге»

Кайл Кузма.

«Мое имя упоминается в слухах об обменах на протяжении всей моей карьеры, так что это действительно просто часть бизнеса.

Когда я услышал новость об обмене в «Бакс», я был в полном восторге от того, что теперь я здесь. Я хотел сюда, потому что знал, что это команда, где я смогу бороться за чемпионат и снова играть в баскетбол на высоком уровне. А это самое важное.

Я сказал маме, что моя мечта о Среднем Западе осуществилась, и я буду жить недалеко от озера, поскольку я из Мичигана, так что это должно быть весело», – сказал форвард «Милуоки ».