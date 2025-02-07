Кайл Кузма об обмене в «Милуоки»: «В полном восторге»
Кайл Кузма.
«Мое имя упоминается в слухах об обменах на протяжении всей моей карьеры, так что это действительно просто часть бизнеса.
Когда я услышал новость об обмене в «Бакс», я был в полном восторге от того, что теперь я здесь. Я хотел сюда, потому что знал, что это команда, где я смогу бороться за чемпионат и снова играть в баскетбол на высоком уровне. А это самое важное.
Я сказал маме, что моя мечта о Среднем Западе осуществилась, и я буду жить недалеко от озера, поскольку я из Мичигана, так что это должно быть весело», – сказал форвард «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Milwaukee Journal-Sentinel
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