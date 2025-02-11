Ламело Болл повредил голеностоп, но считает, что избежал серьезной травмы

У Ламело Болла снова проблемы с голеностопом.

Разыгрывающий «Шарлотт » пропустил вторую половину матча с «Бруклином» (89:97) в понедельник из-за повреждения правого голеностопного сустава.

Болл , который недавно восстановился после растяжения связок левого голеностопа, отыграл первые 10 минут стартовой четверти и провел на скамейке всю вторую. В перерыве «Хорнетс» объявили, что он не вернется в игру.

Ламело после матча сказал, что не считает новую травму серьезной. Участие в последней игре «Хорнетс» перед перерывом на Матч всех звезд против «Мэджик» в среду пока под вопросом.