Ламело Болл повредил голеностоп, но считает, что избежал серьезной травмы
У Ламело Болла снова проблемы с голеностопом.
Разыгрывающий «Шарлотт» пропустил вторую половину матча с «Бруклином» (89:97) в понедельник из-за повреждения правого голеностопного сустава.
Болл, который недавно восстановился после растяжения связок левого голеностопа, отыграл первые 10 минут стартовой четверти и провел на скамейке всю вторую. В перерыве «Хорнетс» объявили, что он не вернется в игру.
Ламело после матча сказал, что не считает новую травму серьезной. Участие в последней игре «Хорнетс» перед перерывом на Матч всех звезд против «Мэджик» в среду пока под вопросом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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