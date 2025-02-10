«Орландо» подписал двустороннее соглашение с защитником Итаном Томпсоном

Итан Томпсон присоединился к «Мэджик».

25-летний защитник (196 см) выступал за фарм-клуб «Орландо » в лиге развития, набирая 17,1 очка, 5,4 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем.

Томпсон проводил 4-й сезон в G-лиге. Баскетболист также отыграл 4 сезона в NCAA.

Защитник подписал двусторонний контракт на 2 года.