«Орландо» подписал двустороннее соглашение с защитником Итаном Томпсоном
Итан Томпсон присоединился к «Мэджик».
25-летний защитник (196 см) выступал за фарм-клуб «Орландо» в лиге развития, набирая 17,1 очка, 5,4 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем.
Томпсон проводил 4-й сезон в G-лиге. Баскетболист также отыграл 4 сезона в NCAA.
Защитник подписал двусторонний контракт на 2 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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