Айзейя Томас присоединится к фарм-клубу «Юты» в G-лиге ради еще одной попытки возвращения в НБА

Айзейя Томас снова выступит в G-лиге.

35-летний разыгрывающий (172 см), как и в прошлом году, присоединится к фарм-клубу «Юты».

В рамках сезона-2023/24 Томас провел 4 матча в лиге развития, набирая 32,5 очка, 3,3 подбора, 5,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем и получил место в главной команде «Финикса », но отыграл всего 23 минуты в 7 матчах регулярного сезона и плей-офф.

Томас хочет еще раз попытаться пробиться в состав одного из клубов НБА .