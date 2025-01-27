Айзейя Томас присоединится к фарм-клубу «Юты» в G-лиге ради еще одной попытки возвращения в НБА
Айзейя Томас снова выступит в G-лиге.
35-летний разыгрывающий (172 см), как и в прошлом году, присоединится к фарм-клубу «Юты».
В рамках сезона-2023/24 Томас провел 4 матча в лиге развития, набирая 32,5 очка, 3,3 подбора, 5,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем и получил место в главной команде «Финикса», но отыграл всего 23 минуты в 7 матчах регулярного сезона и плей-офф.
Томас хочет еще раз попытаться пробиться в состав одного из клубов НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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