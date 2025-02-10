Том Тибодо: «Никаких моральных побед, никаких самооправданий, нужно найти способ выигрывать»
Том Тибодо раскритиковал «Никс» после поражения от «Бостона».
«Нью-Йорк» крупно проиграл на домашней площадке (104:131).
«Из каждой игры можно извлечь уроки. Поражение приносит разочарование, но нужно учиться на них. Нельзя отводить взгляд.
Нам предстоит много работы. Очень просто. Никаких самооправданий, моральных побед и всего подобного. Нам нужно работать над тем, чтобы выигрывать у команд, побед над которыми от нас ждут. К этому же стремится и наша раздевалка. Мы обязаны найти способ выигрывать такие матчи», – заключил главный тренер «Нью-Йорка».
«Никс» идут третьими на Востоке с результатом 34-18.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
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