«Мы не готовы». «Никс» проигрывают в матчах против фаворитов чемпионата
«Нью-Йорк» плохо играет против лидеров сезона.
«Никс» уступили во всех 5 матчах против фаворитов: «Тандер», «Селтикс» и «Кавальерс». Единственная победа над командой с лучшим (на данный момент) результатом была одержана во встрече с «Мемфисом» в прошлом месяце.
Последним примером стало крупное поражение от «Бостона» (104:131).
«Игра против них всегда помогает понять, на каком уровне готовности мы находимся. И мы не готовы», – заключил разыгрывающий Джейлен Брансон.
«Такое выступление недопустимо», – заметил защитник сразу после матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
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