«Мы не готовы». «Никс» проигрывают в матчах против фаворитов чемпионата

«Нью-Йорк» плохо играет против лидеров сезона.

«Никс» уступили во всех 5 матчах против фаворитов: «Тандер», «Селтикс» и «Кавальерс». Единственная победа над командой с лучшим (на данный момент) результатом была одержана во встрече с «Мемфисом » в прошлом месяце.

Последним примером стало крупное поражение от «Бостона » (104:131).

«Игра против них всегда помогает понять, на каком уровне готовности мы находимся. И мы не готовы», – заключил разыгрывающий Джейлен Брансон .

«Такое выступление недопустимо», – заметил защитник сразу после матча.