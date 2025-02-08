«Кливленд» стал третьим фаворитом на чемпионство в НБА. Коэффициент на «Кэвз» рухнул с 40.00 до 9.00 с начала сезона
«Кливленд» вошел в топ-3 фаворитов НБА.
Перед сезоном «Кавальерс» были за пределами топ-10 фаворитов, букмекеры оценивали их чемпионство коэффициентом 40.00.
Сейчас «Кливленд» лидирует в Восточной конференции, а также входит в тройку главных претендентов на победу в НБА (9.00).
Победитель НБА-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Бостон» – 3.20;
2. «Оклахома» – 3.30;
3. «Кливленд» – 9.00;
4. «Нью-Йорк» – 12.00;
5. «Лейкерс» – 13.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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