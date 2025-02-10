Нэйт Уотсон перейдет из «Кардицаса» в «Сарагосу»
Американский центровой (26 лет, 208 см) начал сезон в греческом «Кардицасе», набирая 14,9 очка (67% точности бросков с игры), 7 подборов и 1,2 блок-шота за 25 минут в среднем за матч.
Баскетболист продолжит карьеру в испанской «Сарагосе». Его новый клуб идет на 10-м месте в национальном чемпионате с результатом 10-10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Сарагосы»
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