Нэйт Уотсон перейдет из «Кардицаса» в «Сарагосу»

Американский центровой (26 лет, 208 см) начал сезон в греческом «Кардицасе», набирая 14,9 очка (67% точности бросков с игры), 7 подборов и 1,2 блок-шота за 25 минут в среднем за матч.

Баскетболист продолжит карьеру в испанской «Сарагосе». Его новый клуб идет на 10-м месте в национальном чемпионате с результатом 10-10.