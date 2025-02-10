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Словенский тренер Марко Милич решил покинуть штаб «Мэверикс» после обмена Дончича

Лука Дончич оказался не единственным словенцем, который покинул «Мэверикс».

Тренер по развитию игроков Марко Милич решил покинуть штаб «Далласа» после обмена 25-летней суперзвезды в «Лейкерс».

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, специалист не захотел оставаться в команде после неожиданного решения руководства расстаться с Дончичем.

Милич – первый словенец, сыгравший в НБА. Он пришел в лигу после выбора во втором раунде драфта 1997 года и за два сезона появился на площадке в 44 матчах за «Финикс».

Милич провел семь лет в тренерском штабе Федерации баскетбола Словении, прежде чем «Мэверикс» наняли его перед сезоном-22/23. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Стейна
logoЛука Дончич
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Марко Милич
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