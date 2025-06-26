Джон Коллинз воспользовался опцией и останется в «Юте»

Форвард проведет сезон-25/26 в «Джаз».

Джон Коллинз воспользовался опцией игрока и продлил действующее соглашение еще на один год. За следующий сезон он заработает 26,5 млн долларов.

В прошедшем сезоне Коллинз провел за «Юту» 40 матчей. В среднем за 30,5 минуты на паркете он набирал 19 очков, 8,2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок.