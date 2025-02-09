Патрик Дюмон: «Мэверикс» не переедут в Лас-Вегас. Мы преданы городу и собираемся инвестировать в новую домашнюю арену»

Патрик Дюмон отрицает теории о планах перевезти команду.

Обмен звезды команды Луки Дончича вызвал массу слухов, в числе которых спекуляции насчет планов новых владельцев о переезде.

«Не понимаю, откуда это пошло. Но благодарен за интерес. Наша семья проживает в Лас-Вегасе, но инвестирует по всему миру. Мы купили «Даллас Мэверикс». У нас были другие варианты в прошлом, но мы хотели разместиться именно в Далласе, и здесь и останемся.

«Мэверикс» не переедут в Лас-Вегас. Это не обсуждается. Абсолютно точно. Клуб остается в Далласе.

Мы преданы городу и болельщикам. Собираемся инвестировать в будущее, в новую домашнюю арену для клуба», – заключил управляющий Патрик Дюмон.

Текущее арендное соглашение с American Airlines Center заканчивается в 2031 году.