Болельщик прокричал в прямом эфире драфта: «Лотерея подстроена в пользу «Далласа»

Церемония драфта началась с конфуза.

В трансляцию попали крики болельщика, наблюдающего за драфтом на арене в Бруклине. Он прокричал: «Лотерея подстроена в пользу «Далласа ».

У «Мэвс» было 1,8% на то, чтобы получить первый пик драфта. В интернете верят, что лига специально отправила пик в «Даллас».