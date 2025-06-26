Болельщик прокричал в прямом эфире драфта: «Лотерея подстроена в пользу «Далласа»
Церемония драфта началась с конфуза.
В трансляцию попали крики болельщика, наблюдающего за драфтом на арене в Бруклине. Он прокричал: «Лотерея подстроена в пользу «Далласа».
У «Мэвс» было 1,8% на то, чтобы получить первый пик драфта. В интернете верят, что лига специально отправила пик в «Даллас».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?587 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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