Обозреватель Крис Мэнникс: «Заменил бы Энтони Дэвиса на Матче звезд Норманом Пауэллом»

Журналист Крис Мэнникс назвал игрока, который должен поехать на Матч звезд НБА.

«Заменил бы Энтони Дэвиса на Матче звезд Норманом Пауэллом .

Игрок «Клипперс » проводит потрясающий сезон. 24 очка за игру при 43% из-за дуги. Он стал ключевым фактором успешного начала сезона от «Клипперс», – считает Мэнникс.

В 43 матчах сезона Пауэлл набирает 24,0 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.