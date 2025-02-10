Обозреватель Крис Мэнникс: «Заменил бы Энтони Дэвиса на Матче звезд Норманом Пауэллом»
Журналист Крис Мэнникс назвал игрока, который должен поехать на Матч звезд НБА.
«Заменил бы Энтони Дэвиса на Матче звезд Норманом Пауэллом.
Игрок «Клипперс» проводит потрясающий сезон. 24 очка за игру при 43% из-за дуги. Он стал ключевым фактором успешного начала сезона от «Клипперс», – считает Мэнникс.
В 43 матчах сезона Пауэлл набирает 24,0 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Мэнникса
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