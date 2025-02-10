Адам Сильвер выберет двух игроков, которые заменят Энтони Дэвиса и Янниса Адетокумбо в Матче звезд НБА
В Матче всех звезд НБА выступят два новых игрока.
Лиге предстоит выбрать баскетболистов, которые заменят получивших травмы Энтони Дэвиса («Даллас») и Янниса Адетокумбо («Милуоки»).
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, комиссионер Адам Сильвер выберет игроков, которые поедут в Сан-Франциско вместо Дэвиса и Адетокумбо.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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