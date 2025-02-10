Адам Сильвер выберет двух игроков, которые заменят Энтони Дэвиса и Янниса Адетокумбо в Матче звезд НБА

В Матче всех звезд НБА выступят два новых игрока.

Лиге предстоит выбрать баскетболистов, которые заменят получивших травмы Энтони Дэвиса («Даллас») и Янниса Адетокумбо («Милуоки»). Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, комиссионер Адам Сильвер выберет игроков, которые поедут в Сан-Франциско вместо Дэвиса и Адетокумбо.