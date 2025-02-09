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Док Риверс: «Яннис Адетокумбо держит в уме, что уже два года не играл в плей-офф»

Док Риверс прокомментировал состояние Янниса Адетокумбо.

Форвард пропустил 3 последних матча и останется вне состава еще на неделю, включая Матч всех звезд НБА. У баскетболиста растяжение мышц задней поверхности бедра.

«Он хотел сыграть против «Шарлотт» (предпоследний матч), плохо почувствовал себя, когда вышел на паркет. Мы приняли решение прямо перед игрой. Очень хорошо, что он не вышел на матч, мы продолжили наблюдение, и он до сих пор не восстановился достаточно, чтобы играть. Если бы это был плей-офф, он бы, наверное, вышел. Но это не плей-офф.

Нам бы хотелось, чтобы он вернулся побыстрее, у нас неудачный отрезок, но нужно быть рассудительными. Важнее, чтобы он полностью восстановился.

Надеемся, что он вернется к 20 февраля. Но точно не выйдет на Матч всех звезд. Это было бы странно.

Яннис держит в уме, что не играл в плей-офф уже два года. Это для него предельно важно», – поделился главный тренер «Бакс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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