Док Риверс: «Яннис Адетокумбо держит в уме, что уже два года не играл в плей-офф»

Док Риверс прокомментировал состояние Янниса Адетокумбо.

Форвард пропустил 3 последних матча и останется вне состава еще на неделю, включая Матч всех звезд НБА . У баскетболиста растяжение мышц задней поверхности бедра.

«Он хотел сыграть против «Шарлотт » (предпоследний матч), плохо почувствовал себя, когда вышел на паркет. Мы приняли решение прямо перед игрой. Очень хорошо, что он не вышел на матч, мы продолжили наблюдение, и он до сих пор не восстановился достаточно, чтобы играть. Если бы это был плей-офф, он бы, наверное, вышел. Но это не плей-офф.

Нам бы хотелось, чтобы он вернулся побыстрее, у нас неудачный отрезок, но нужно быть рассудительными. Важнее, чтобы он полностью восстановился.

Надеемся, что он вернется к 20 февраля. Но точно не выйдет на Матч всех звезд. Это было бы странно.

Яннис держит в уме, что не играл в плей-офф уже два года. Это для него предельно важно», – поделился главный тренер «Бакс».