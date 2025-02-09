Василий Карасев: «Самая главная наша победа – то, что мы выстояли»

Василий Карасев прокомментировал гостевую победу МБА-МАИ.

Московский клуб справился с «Уралмашем» в гостях (71:65).

«Самая главная наша победа – то, что мы выстояли. Особенно после двух первых четвертей – наши лидеры были на трех фолах, но не прекращали играть так же агрессивно и активно в защите. Нам удалось найти тех людей, которые могли защищаться.

Понятно, что в нападении есть небольшие проблемы, но за счет агрессивной активной защиты мы держались, и в концовке смогли вырвать победу», – поделился главный тренер команды Василий Карасев.

Форвард Максим Барашков обновил рекорд сезона по результативности – 19 очков.

24-летний разыгрывающий Максим Личутин установил рекорд карьеры – 16 очков и добавил 6 передач к своей статистической линейке.