Василий Карасев: «Самая главная наша победа – то, что мы выстояли»
Василий Карасев прокомментировал гостевую победу МБА-МАИ.
Московский клуб справился с «Уралмашем» в гостях (71:65).
«Самая главная наша победа – то, что мы выстояли. Особенно после двух первых четвертей – наши лидеры были на трех фолах, но не прекращали играть так же агрессивно и активно в защите. Нам удалось найти тех людей, которые могли защищаться.
Понятно, что в нападении есть небольшие проблемы, но за счет агрессивной активной защиты мы держались, и в концовке смогли вырвать победу», – поделился главный тренер команды Василий Карасев.
Форвард Максим Барашков обновил рекорд сезона по результативности – 19 очков.
24-летний разыгрывающий Максим Личутин установил рекорд карьеры – 16 очков и добавил 6 передач к своей статистической линейке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем