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Дэвид Родди подпишет 10-дневное соглашение с «Сиксерс»

Дэвид Родди присоединится к «Филадельфии».

Родди (23 года, 193 см) перешел в «Хоукс» из «Санз» минувшим летом и провел за команду 27 матчей, набирая 4,5 очка и 2,6 подбора за 13 минут в среднем.

«Атланта» отчислит форварда. По сообщению инсайдера Джейка Фишера, игрок подпишет 10-дневный контракт с «Филадельфией».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
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