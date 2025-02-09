Дэвид Родди подпишет 10-дневное соглашение с «Сиксерс»

Дэвид Родди присоединится к «Филадельфии».

Родди (23 года, 193 см) перешел в «Хоукс» из «Санз» минувшим летом и провел за команду 27 матчей, набирая 4,5 очка и 2,6 подбора за 13 минут в среднем.

«Атланта » отчислит форварда. По сообщению инсайдера Джейка Фишера, игрок подпишет 10-дневный контракт с «Филадельфией».