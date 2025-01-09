Док Риверс о переводе Криса Миддлтона на скамейку: «Тендинит не уходит окончательно. Он не может набрать форму, которая ему нужна»
Док Риверс объяснил решение по Крису Миддлтону.
Форвард «Бакс» вернулся после операций на голеностопах, но был недавно переведен на скамейку.
«Тендинит у него не уходит окончательно. Он не может набрать форму, которая нужна ему и нам. Мы должны продолжать следить за ситуацией.
Снизили его игровое время и теперь постараемся помочь ему пройти этот этап.
Слишком много размышлений по этому поводу. Суть в том, что иногда он двигается нужным образом, иногда – нет. Это влияет на его минуты, что тяжело для него самого», – заключил главный тренер «Милуоки».
Миддлтон провел чуть меньше 21 минуты на паркете в последней встрече со «Сперс», набрав 8 очков, 5 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
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