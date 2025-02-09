Мусса Диабате подпишет 3-летнее стандартное соглашение с «Шарлотт»
«Хорнетс» подпишут стандартный контракт с Муссой Диабате.
Французский центровой (23 года, 206 см) выступал за клуб на условиях двустороннего соглашения.
Диабате набирал 4,7 очка и 7,1 подбора за 19 минут в 42 матчах этого сезона.
Игрок заключит контракт на 3 сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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