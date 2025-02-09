Мусса Диабате подпишет 3-летнее стандартное соглашение с «Шарлотт»

«Хорнетс» подпишут стандартный контракт с Муссой Диабате.

Французский центровой (23 года, 206 см) выступал за клуб на условиях двустороннего соглашения.

Диабате набирал 4,7 очка и 7,1 подбора за 19 минут в 42 матчах этого сезона.

Игрок заключит контракт на 3 сезона.