Рик Карлайл: «Мы не можем продолжать выкарабкиваться после плохих первых четвертей»
Рик Карлайл отметил ключевую проблему «Индианы».
«Пэйсерс» проиграли первые 12-минутки последних четырех матчей с результатом 145-86. Команда сумела победить в двух из них.
«Мы не сможем продолжать выкарабкиваться после таких плохих стартовых четвертей. Нам надо посмотреть на себя в зеркало. Оценить все происходящее. Лучше начинать игры. Выходить на матч с соответствующим настроем и сразу начинать сражаться.
Когда плохо начинаешь, слишком многое зависит от случайностей. 22 очка отставания – это гигантская пропасть на пути в матче. Мы еще далеки от наших целей. У нас множество причин избегать подобного», – заключил главный тренер «Индианы».
Команда занимает 4-е место Восточной конференции с результатом 29-22.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Indy Star
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