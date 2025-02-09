Рик Карлайл: «Мы не можем продолжать выкарабкиваться после плохих первых четвертей»

Рик Карлайл отметил ключевую проблему «Индианы».

«Пэйсерс» проиграли первые 12-минутки последних четырех матчей с результатом 145-86. Команда сумела победить в двух из них.

«Мы не сможем продолжать выкарабкиваться после таких плохих стартовых четвертей. Нам надо посмотреть на себя в зеркало. Оценить все происходящее. Лучше начинать игры. Выходить на матч с соответствующим настроем и сразу начинать сражаться.

Когда плохо начинаешь, слишком многое зависит от случайностей. 22 очка отставания – это гигантская пропасть на пути в матче. Мы еще далеки от наших целей. У нас множество причин избегать подобного», – заключил главный тренер «Индианы».

Команда занимает 4-е место Восточной конференции с результатом 29-22.