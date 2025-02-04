Име Удока и Рик Карлайл стали тренерами января в НБА

НБА выбрала лучших главных тренеров по итогам января.

На Западе отличился Име Удока из «Хьюстона». Его команда завершила месяц с результатом 11-4 и идет на 3-м месте в конференции с общими показателями 32-16.

На Востоке награда досталась Рику Карлайлу из «Индианы». «Пэйсерс» выиграли 10 из 12 матчей и находятся на 4-й строчке с результатом 27-20.