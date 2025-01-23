Рик Карлайл о Париже: «Поездка на автобусе была пока самым захватывающим событием»

Рик Карлайл поделился впечатлениями от поездки на автобусе по Парижу.

«У вас есть Елисейские поля, у вас есть Триумфальная арка, у вас есть Собор Парижской Богоматери. У вас есть все виды искусства, музеи и все остальное. Поездка на автобусе была пока самым захватывающим событием, а эти ребята, водители, просто крутые ребята, так что мы благодарны парижскому полицейскому управлению. Спасибо.

Сегодня я сидел на переднем сиденье и крепко держался. Эти автобусы Volvo... Я словно побывал в одной из тех видеоигр, Call of Duty или что-то в этом роде. Это невероятно, как они ими управляют. А эти водители ведут себя так, будто это просто очередная прогулка в парке. Это агрессивное вождение.

Если наши матчи будут хотя бы на половину такими же потрясающими, как эти поездки на автобусах, нас ждут здесь потрясающие три дня», – сказал главный тренер «Индианы».