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Данки Трея Мерфи и Джейсона Тейтума – лучшие моменты игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Первые места в Топ-10 по итогам матчей 8 февраля заняли Трей МерфиНовый Орлеан») и Джейсон ТейтумБостон»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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