Чемпионат Турции. «Яловаспор» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Яловаспор» сыграет с «Тюрк Телеком», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 16-1, Анадолу Эфес – 13-4, Тофаш – 13-4, Бешикташ – 13-5, Галатасарай – 11-6, Мерсин – 11-7, Бахчешехир – 10-8, Каршияка – 8-10, Петким Спор – 7-10, Тюрк Телеком – 7-10, Бурсаспор – 7-11, Бююкчекмедже – 6-11, Дарушафака – 6-11, Яловаспор – 4-13, Маниса – 4-13, Меркезефенди – 3-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.