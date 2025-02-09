0

Чемпионат Турции. «Яловаспор» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Яловаспор» сыграет с «Тюрк Телеком», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 16-1, Анадолу Эфес – 13-4, Тофаш – 13-4, Бешикташ – 13-5, Галатасарай – 11-6, Мерсин – 11-7, Бахчешехир – 10-8, Каршияка – 8-10, Петким Спор – 7-10, Тюрк Телеком – 7-10, Бурсаспор – 7-11, Бююкчекмедже – 6-11, Дарушафака – 6-11, Яловаспор – 4-13, Маниса – 4-13, Меркезефенди – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoТофаш
logoБююкчекмедже
logoЯловаспор
logoТюрк Телеком
logoДарушафака
logoАнадолу Эфес
logoчемпионат Турции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Дарушафаку» и увеличил серию до 6-0, «Галатасарай» был сильнее «Бешикташа» и другие результаты
9 ноября 2024, 20:00
Чемпионат Турции. 35 очков Нворы помогли «Анадолу Эфесу» обыграть «Петким Спор», «Бешикташ» победил «Каршияку» и другие результаты
26 октября 2024, 19:29
Рекомендуем
Главные новости
Джимми Батлер о совместной игре с Карри: «Противоположности притягиваются множеством способов»
1 минуту назад
Стив Керр: «Батлер многое умеет, но его влияние выходит за рамки только баскетбольных вещей. Он как лев на площадке, он сила»
527 минут назад
Джейсон Кидд о протестах против обмена Дончича: «У болельщиков есть на это право, мы все понимаем, но это не имеют никакого отношения к игре»
38 минут назад
Зайон Уильямсон набрал 40 очков при 76% с игры за 27 минут
251 минуту назадВидео
Энтони Дэвис о дебюте за «Даллас»: «Небольшое дружеское напоминание о том, кто такой Энтони Дэвис»
11сегодня, 06:58
НБА. 26+16+7 от Дэвиса помогли «Далласу» выиграть у «Хьюстона», «Мемфис» уступил «Оклахоме» и другие матчи
488сегодня, 04:31Live
22 очка и 4 подбора от Виктора Лахина помогли Клемсону обыграть Дьюк Купера Флэгга
1сегодня, 06:25Видео
NCAA. Бригам Янг Егора Демина уступил Цинциннати, Мичиган Влада Голдина взял верх над Индианой
4сегодня, 06:15
«Хорнетс»: «Рады возвращению Марка Уильямса. Приняли сложное решение обменять его из-за настырных попыток другой команды»
28сегодня, 05:49
Джимми Батлер дебютировал за «Голден Стэйт». Экс-игрок «Майами» набрал 25 очков и 4 передачи в победной встрече с «Чикаго»
24сегодня, 05:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Джа Морэнт был отправлен со своего места в 4-й четверти матча с «Тандер» за неуважительные высказывания в адрес судей
1сегодня, 06:45
Адриатическая лига. «Мега» против «Сплита», «Студентски центар» – КРКА
сегодня, 06:32
ACB. «Форса Льейда» – «Реал», «Валенсия» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 06:03
«Даллас» обновил клубный рекорд по блок-шотам в матче с «Рокетс» – 18
3сегодня, 05:57
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» против «Милана», «Пистоя» встретится со «Скафати»
2вчера, 10:31
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Бурку», «Дижон» проиграл «Нантеру» и другие результаты
вчера, 21:39
«Вашингтон» подпишет Джейлена Науэлла на 10 дней
вчера, 20:43
Чемпионат Греции. «Арис» выиграл у «Паниониоса», АЕК был сильнее «Промитеаса»
вчера, 20:36
Адриатическая лига. «Игокеа» выиграла у «Цедевиты-Олимпии», «Дубай» в гостях победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Фенербахче» в гостях победил «Бурсаспор», «Бешикташ» разгромил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Рекомендуем