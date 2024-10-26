Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Анадолу Эфес», «Бешикташ» примет «Каршияку» и другие матчи

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Петким Спор» сыграет с «Анадолу Эфесом », «Бешикташ » примет «Каршияку». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 3-0, Тофаш – 3-0, Анадолу Эфес – 3-0, Мерсин – 2-1, Бешикташ – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Петким Спор – 2-1, Каршияка – 2-1, Дарушафака – 1-2, Бахчешехир – 1-2, Бурсаспор – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Галатасарай – 1-2, Маниса – 0-3, Яловаспор – 0-3, Меркезефенди – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.