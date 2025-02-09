Отец Джа Морэнт был отправлен со своего места в 4-й четверти матча с «Тандер» за неуважительные высказывания в адрес судей
Отец звезды «Гризлис» Джа Морэнта не смог досмотреть матч с «Тандер».
Ти Морэнт был отправлен со своего места на трибуне в четвертой четверти игры с «Оклахомой» (112:125) за неоднократные неуважительные высказывания в адрес судей.
«Все подстроено!» – выкрикнул Ти непосредственно перед тем, как его удалили.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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