«Мемфис» обменяет Маркуса Смарта в «Вашингтон»

Маркус Смарт перейдет в «Вашингтон».

«Мемфис » отправит опытного разыгрывающего Маркуса Смарта и пик первого раунда драфта 2025 года в «Вашингтон » в рамках трехсторонней сделки.

В результате обмена «Гризлис» получат центрового Марвина Бэгли, атакующего защитника Джонни Дэвиса и три пика второго раунда.

Также в рамках сделки «Сакраменто» отправит в «Вашингтон» центрового Алексея Леня и атакующего защитника Колби Джонса, получив от «Мемфиса» форварда Джейка Ларэвиа.