«Мемфис» обменяет Маркуса Смарта в «Вашингтон»
Маркус Смарт перейдет в «Вашингтон».
«Мемфис» отправит опытного разыгрывающего Маркуса Смарта и пик первого раунда драфта 2025 года в «Вашингтон» в рамках трехсторонней сделки.
В результате обмена «Гризлис» получат центрового Марвина Бэгли, атакующего защитника Джонни Дэвиса и три пика второго раунда.
Также в рамках сделки «Сакраменто» отправит в «Вашингтон» центрового Алексея Леня и атакующего защитника Колби Джонса, получив от «Мемфиса» форварда Джейка Ларэвиа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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