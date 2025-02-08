Хавьер Паскуаль: «Евгений Пашутин – замечательный человек и настоящий человек баскетбола»
«Прежде всего, хочу поблагодарить «Парму» за содействие и помощь, с учетом того, какое у нас было сложное путешествие. Особенно хочу отметить тренера Евгения Пашутина — он настоящий джентльмен. Много лет мы играли друг против друга, и он всегда демонстрировал свое высокое мастерство, а также то, что он замечательный человек и настоящий человек баскетбола.
Игра для нас была непростой. Мы шли очко за очком, в каждой замене пытались найти больше энергии. Но в конце третьей четверти и в начале четвертой нам удалось получить большое преимущество, и после этого мы контролировали игру до самого конца», – сказал главный тренер «Зенита».
Из-за погодных условий «Зенит» вылетел из Петербурга позже запланированного и прибыла в Пермь лишь ранним утром. В связи с этим начало матча было перенесено на два часа.
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