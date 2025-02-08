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Матч «Парма» – «Зенит» состоится 8 февраля на 2 часа позже

Перенесено время начала матча «Парма» – «Зенит».

В связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с невозможностью вылета «Зенита» из Аэропорта Пулково, матч по согласованию  Лигой ВТБ с клубами, состоится 8 февраля на 2 часа позже – в 17:30 по московскому времени (19:30 местного времени).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Лиги ВТБ
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