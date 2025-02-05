Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
«Прежде всего хочу поблагодарить и поздравить «Енисей» за эту игру, они действовали действительно очень здорово сегодня. Также я очень благодарен всем четырем тысячам болельщиков, которые сегодня поддерживали нас на арене.
Несмотря на то, что сегодня совершили всего лишь 7 потерь, я должен сказать, что наша игра в нападении была недостаточно эффективной. У нас сегодня был очень низкий процент попадания как двухочковых, так и трехочковых бросков. Наша игра в защите также не была идеальной. Вы могли это видеть, и нам было очень сложно остановить соперника.
Если не ошибаюсь, сегодня был тридцатый тур, мы провели 30 игр. Такие матчи случаются, и тут нужно отметить, что самое главное – это одержать победу в концовке, поэтому мы довольны», – сказал главный тренер «Зенита».
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