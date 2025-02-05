  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
0

Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Енисеем» – 83:76.

«Прежде всего хочу поблагодарить и поздравить «Енисей» за эту игру, они действовали действительно очень здорово сегодня. Также я очень благодарен всем четырем тысячам болельщиков, которые сегодня поддерживали нас на арене.

Несмотря на то, что сегодня совершили всего лишь 7 потерь, я должен сказать, что наша игра в нападении была недостаточно эффективной. У нас сегодня был очень низкий процент попадания как двухочковых, так и трехочковых бросков. Наша игра в защите также не была идеальной. Вы могли это видеть, и нам было очень сложно остановить соперника.

Если не ошибаюсь, сегодня был тридцатый тур, мы провели 30 игр. Такие матчи случаются, и тут нужно отметить, что самое главное – это одержать победу в концовке, поэтому мы довольны», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
logoЕнисей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях разгромил «Самару» с разницей «+58», «Зенит» взял верх над «Енисеем»
36вчера, 18:41
Алексей Швед: «Это точно не моя оптимальная форма. Дайте еще три матча»
вчера, 14:30
Парма – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 8 февраля
4 февраля, 22:04Пользовательская новость
Алексей Швед об отчислении из «Шаньси»: «Клуб просто хотел получить за меня большие деньги, но в итоге убрал, чтобы я не достался конкурентам»
54 февраля, 15:15
Рекомендуем
Главные новости
Шэмс Чарания: «Несколько команд активно звонят «Санз» по поводу Кевина Дюрэнта»
7 минут назад
Единая лига ВТБ. «Автодор» выиграл у «Пари НН», МБА-МАИ принимает «Локомотив-Кубань»
915 минут назадLive
Демаркус Казинс: «Если у «Бакс» ничего не получится, допускаю, что Яннис Адетокумбо перейдет в другую команду»
123 минуты назад
Евролига. «Фенербахче» принимает «Реал», «Панатинаикос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
350 минут назадLive
Ян Веселы пропустит как минимум два месяца из-за травмы колена
59 минут назад
«Милуоки» обменяет Патрика Болдуина в «Сан-Антонио»
1сегодня, 17:32
НБА представила форму и дизайн площадки для Матча всех звезд 2025 года
7сегодня, 17:24Фото
«Торонто» обменяет Дэвиона Митчелла в «Майами» на Пи Джей Такера и пик 2-го раунда
12сегодня, 16:46
НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Бостон» встретится с «Далласом» и другие матчи
11сегодня, 16:37
Владимир Дячок стал генеральным секретарем и исполнительным директором РФБ
сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7сегодня, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
сегодня, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
2сегодня, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2сегодня, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
сегодня, 08:08
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
вчера, 20:59
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
1вчера, 19:21
Брайан Уиндхорст об обмене Луки Дончича: «Никто не знал»
6вчера, 18:23
Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»
вчера, 18:16
Дмитрий Пиршин о Матасе Бузелисе: «До сих пор работаем, постоянно общаемся»
1вчера, 17:46
Рекомендуем