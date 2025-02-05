Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Енисеем» – 83:76.

«Прежде всего хочу поблагодарить и поздравить «Енисей » за эту игру, они действовали действительно очень здорово сегодня. Также я очень благодарен всем четырем тысячам болельщиков, которые сегодня поддерживали нас на арене.

Несмотря на то, что сегодня совершили всего лишь 7 потерь, я должен сказать, что наша игра в нападении была недостаточно эффективной. У нас сегодня был очень низкий процент попадания как двухочковых, так и трехочковых бросков. Наша игра в защите также не была идеальной. Вы могли это видеть, и нам было очень сложно остановить соперника.

Если не ошибаюсь, сегодня был тридцатый тур, мы провели 30 игр. Такие матчи случаются, и тут нужно отметить, что самое главное – это одержать победу в концовке, поэтому мы довольны», – сказал главный тренер «Зенита ».