Единая лига ВТБ. «Парма» встретится с «Зенитом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.
«Парма» на домашней арене встретится с «Зенитом».
Старт игры отложен на 2 часа (17:30 мск) в связи с тем, что команда гостей не смогла вовремя вылететь в Пермь.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 26-5, ЦСКА – 25-5, Зенит – 25-5, Локомотив-Кубань – 23-7, Уралмаш – 16-14, Пари Нижний Новгород – 13-17, Парма – 13-17, Автодор – 12-18, Енисей – 10-21, МБА-МАИ – 9-21, Самара – 8-22, Астана – 1-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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