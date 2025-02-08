Единая лига ВТБ. «Парма» встретится с «Зенитом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Парма» на домашней арене встретится с «Зенитом ».

Старт игры отложен на 2 часа (17:30 мск) в связи с тем, что команда гостей не смогла вовремя вылететь в Пермь.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 26-5, ЦСКА – 25-5, Зенит – 25-5, Локомотив-Кубань – 23-7, Уралмаш – 16-14, Пари Нижний Новгород – 13-17, Парма – 13-17, Автодор – 12-18, Енисей – 10-21, МБА-МАИ – 9-21, Самара – 8-22, Астана – 1-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.