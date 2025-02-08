«Будет больше контрактов, как у Зайона». Джефф Тиг считает, что ситуация с Джимми Батлером может навсегда изменить контракты НБА
Джефф Тиг считает, что ситуация с Джимми Батлером может изменить контракты НБА.
«В НБА будет больше контрактов, как у Зайона Уильямсона. Будет больше этих пунктов, по которым команда не должна платить игроку, если он начинает самовольничать.
Такой момент может изменить историю НБА. Видеть, как Джимми сидит, не хочет играть, бросает трехочковые с одной ноги. Будь я владельцем клуба, как я могу быть уверен, что этого не произойдет со мной», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Heat Culture в соцсети X
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