«Будет больше контрактов, как у Зайона». Джефф Тиг считает, что ситуация с Джимми Батлером может навсегда изменить контракты НБА

Джефф Тиг считает, что ситуация с Джимми Батлером может изменить контракты НБА.

«В НБА будет больше контрактов, как у Зайона Уильямсона . Будет больше этих пунктов, по которым команда не должна платить игроку, если он начинает самовольничать.

Такой момент может изменить историю НБА. Видеть, как Джимми сидит, не хочет играть, бросает трехочковые с одной ноги. Будь я владельцем клуба, как я могу быть уверен, что этого не произойдет со мной», – сказал бывший игрок НБА.