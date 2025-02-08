Пэт Райли расплакался на встрече с Джимми Батлером, уговаривая того остаться в «Майами»

Слезы Пэта Райли не убедили Джимми Батлера остаться в «Хит».

Сообщается, что президент «Майами » Пэт Райли расплакался во время встречи с Джимми Батлером , пытаясь уговорить того остаться в команде, но форвард посчитал Райли «неуравновешенным» и еще больше убедился в необходимости покинуть «Хит».

«Согласно многочисленным источникам из лиги, осведомленным о встрече Батлера и Райли, слезы навернулись на глаза Райли, когда тот попытался наладить связь с Батлером на человеческом уровне. Оба мужчины потеряли отцов, и знаменитая жесткость Райли померкла в момент, когда он подумал о том, как Батлер оплакивал смерть отца в прошлом сезоне.

Но чувствительность Райли не тронула Батлера. Игрок посчитал поведение Райли «неуравновешенным», рассказал источник лиги, близкий к Батлеру. Батлер покинул встречу, более чем когда-либо убежденный в том, что ему нужен новый баскетбольный дом», – пишет The Athletic.