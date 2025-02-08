Бэм Адебайо об уходе Джимми Батлера: «За эти пять лет мы многого добились и превзошли ожидания»

Бэм Адебайо высказался о пяти сезонах с Джимми Батлером.

«Очевидно, что все закончилось не так, как все ожидали, но за эти пять лет мы многого добились и превзошли ожидания.

Мы сделали то, на что, по мнению многих, не были способны. Так что, очевидно, мы благодарны за это», – сказал форвард «Майами ».