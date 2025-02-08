Де’Аарону Фоксу в межсезонье, скорее всего, потребуется операция на пальце

Де’Аарон Фокс планирует операцию в межсезонье.

Разыгрывающий «Сан-Антонио » сообщил, что в межсезонье ему, скорее всего, потребуется операция, чтобы восстановить вывихнутый мизинец на левой, бросающей руке.

Несмотря на дискомфорт в пальце, Фокс намерен доиграть сезон до конца, чтобы помочь «Сперс» пробиться в плей-ин.

«Нам есть за что играть», – сказал защитник.

Фокс сыграл за «Сан-Антонио» два матча, набирая в среднем 23,0 очка, 9,5 передачи и 3,5 подбора.