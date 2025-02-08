Майлз Бриджес исполнил победный 3-очковый в матче со «Сперс». Ответное попадание Де’Аарона Фокса не засчитали
Матч «Шарлотт» – «Сан-Антонио» завершился в драматичной концовке.
Майлз Бриджес исполнил победный 3-очковый за 1,4 секунды до сирены – 117:116.
Ответное попадание Де’Аарона Фокса не было засчитано из-за истечения времени.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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