«Торонто» подписал двусторонний контракт с Орландо Робинсоном
«Рэпторс» подписали Орландо Робинсона.
Канадский клуб заключил с центровым (24 года, 208 см) двусторонний контракт.
Ранее в этом сезоне Робинсон подписал два 10-дневных контракта с «Торонто» и провел за команду 8 матчей, набирая в среднем 4,0 очка и 3,0 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
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