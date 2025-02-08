«Торонто» подписал двусторонний контракт с Орландо Робинсоном

«Рэпторс» подписали Орландо Робинсона.

Канадский клуб заключил с центровым (24 года, 208 см) двусторонний контракт.

Ранее в этом сезоне Робинсон подписал два 10-дневных контракта с «Торонто » и провел за команду 8 матчей, набирая в среднем 4,0 очка и 3,0 подбора.