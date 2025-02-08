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Адриатическая лига. «Борац Чачак» – «Морнар Бар», «Спартак Суботица» – «Дубай»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Сербский «Борац Чачак» сыграет с черногорским клубом «Морнар Бар», сербский «Спартак Суботица» примет «Дубай» из ОАЭ.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 16-2, Будучность Черногория – 16-2, Црвена Звезда Сербия – 15-3, Дубай ОАЭ – 14-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 11-7, Цедевита-Олимпия Словения – 11-7, Задар Хорватия – 10-9, Спартак Суботица Сербия – 10-9, ФМП Сербия – 10-10, Мега Сербия – 9-10, Борац Чачак Сербия – 7-12, Сплит Хорватия – 6-12, Студентски центар Черногория – 6-13, КРКА Словения – 4-15, Цибона Хорватия – 3-16, Морнар Бар Черногория – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoМорнар Бар
logoСпартак Суботица
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logoИгокеа
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