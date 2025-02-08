Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Меркезефенди», «Бурсаспор» сыграет с «Фенербахче»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бешикташ» примет «Меркезефенди», «Бурсаспор» сыграет с «Фенербахче ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 15-1, Анадолу Эфес – 13-4, Тофаш – 13-4, Бешикташ – 12-5, Галатасарай – 10-6, Мерсин – 11-7, Бахчешехир – 10-7, Каршияка – 8-10, Бурсаспор – 7-10, Петким Спор – 7-10, Тюрк Телеком – 7-10, Бююкчекмедже – 6-11, Дарушафака – 6-11, Яловаспор – 4-13, Маниса – 4-13, Меркезефенди – 3-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.