Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш», «Галатасарай» – «Фенербахче»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Каршияка » примет «Тофаш», «Галатасарай» встретится с лидером турнира «Фенербахче ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 13-1, Анадолу Эфес – 11-3, Тофаш – 11-3, Галатасарай – 10-4, Бешикташ – 10-5, Бахчешехир – 8-6, Каршияка – 8-6, Мерсин – 8-7, Бурсаспор – 7-8, Петким Спор – 7-8, Тюрк Телеком – 6-9, Бююкчекмедже – 4-10, Яловаспор – 4-11, Дарушафака – 4-11, Маниса – 3-12, Меркезефенди – 2-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.