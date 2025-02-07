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«Вы глупцы, если не верите в Бога и чудеса, которые он творит». Нэйту Робинсону пересадят почку

Нэйт Робинсон сообщил, что ему предстоит пересадка почки.

Бывший игрок НБА Нэйт Робинсон, которому в мае исполнится 41 год, получит новую почку после 19 лет борьбы с заболеванием.

«Я здесь, чтобы отпраздновать и поблагодарить Господа за все, что он сделал в моей жизни, сегодня тот день, когда я получу свою новую почку. Спасибо всем, кто возносил молитвы и писал мне на телефон, выражая свою поддержку и любовь! Вы глупцы, если не верите в Бога и чудеса, которые он творит! Аминь», – написал Робинсон.

Робинсон — трехкратный победитель конкурса данков — добавил оранжевое изображение с сообщением «2/7/25 пятница LFG» и эмодзи со слезами на глазах.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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