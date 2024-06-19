«Нужно продолжать бороться». Нэйт Робинсон заявил, что умрет, если в ближайшее время ему не пересадят почку

Нэйт Робинсон заявил, что умрет, если в ближайшее время ему не пересадят почку.

Трехкратный победитель конкурса по броскам сверху рассказал журналу «Men’s Health», что умрет, если в ближайшее время ему не найдут почку.

«Иногда мне не хотелось выходить из дома, я просто больше не хотел проходить диализ. Иногда мне хотелось находиться здесь и делать это, пока не найду почку.

Я наслаждаюсь каждой секундой происходящего. Я как ребенок в Диснейленде. Мне нужно остаться. Я хочу прожить еще 40 лет, стать дедушкой, увидеть детей моих детей, водить их в спортзал, рассказывать им истории о том, как я играл в НБА вместе с Броном, Кобе и остальными парнями. Мне нужно продолжать бороться», – сказал бывший игрок .