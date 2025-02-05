«Уорриорз» обсуждали возможность обмена Дрэймонда Грина
«Уорриорз» вели внутренние разговоры о возможном обмене Дрэймонда Грина.
«Они находятся посреди этого отчаянного времени, когда они пытаются заполучить еще одну звезду, и по состоянию на вчерашний день мы смотрим на это, думая: «О, боже, они действительно могут избавиться от Дрэймонда», или сделать что-то в этом роде, когда в игру вступают вопросы лояльности.
Я не думаю, что это произойдет, но я на 100 процентов уверен, что это обсуждалось внутри клуба», – сказал журналист The Athletic Сэм Эмик.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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