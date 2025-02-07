Джимми Батлер об адаптации в «Уорриорз»: «Отдал мяч Стефу Карри и ушел с дороги»

Джимми Батлер рассказал, как будет вписываться в игру «Уорриорз».

«У меня уже есть план. Отдал мяч Стефу Карри и ушел с дороги (улыбается). Все довольно просто.

Чему я смогу научиться у Карри и Грина? Они всегда играли на победу, боролись за победу, они знают, что для этого требуется. Это в них я уважаю больше всего. Эти двое побеждали на самом высоком уровне, неоднократно, в разных ситуациях. Я многому у них научусь, но, надеюсь, что тоже что-то привнесу в свою новую команду», – заявил новобранец «Голден Стэйт».