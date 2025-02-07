Таджер Макколл: «Хочу побыстрее приехать, чтобы помочь «Локо» выиграть для города чемпионство»

Таджер Макколл прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом-Кубань».

«Очень рад стать частью «Локо»! Я слышал много хорошего о Краснодаре, болельщиках, команде и тренерском штабе, так что хочу уже побыстрее приехать к вам, чтобы помочь команде выиграть для города чемпионство!

Я готов приступить к работе и обещаю выкладываться на все 100%, как на площадке, так и за ее пределами. Спасибо за эту возможность! До скорой встречи!» – передает слова американского атакующего защитника официальный сайт «Локо ».