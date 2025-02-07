«Все прошло хорошо». Лука Дончич принял участие в игре 5 на 5 на тренировке «Лейкерс»
Лука Дончич все ближе к возвращению в строй.
В среду звездный новобранец «Лейкерс» принял участие в игре 5 на 5 на тренировке команды.
«Все прошло хорошо.
Его первая игра за нас состоится, скорее всего, в понедельник. Опять же, никаких гарантий и обещаний, но все указывает именно на эту дату», – сказал главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик.
Словенец не выходит на площадку с конца декабря из-за травмы ноги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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