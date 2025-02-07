«Все прошло хорошо». Лука Дончич принял участие в игре 5 на 5 на тренировке «Лейкерс»

Лука Дончич все ближе к возвращению в строй.

В среду звездный новобранец «Лейкерс» принял участие в игре 5 на 5 на тренировке команды.

«Все прошло хорошо.

Его первая игра за нас состоится, скорее всего, в понедельник. Опять же, никаких гарантий и обещаний, но все указывает именно на эту дату», – сказал главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик.

Словенец не выходит на площадку с конца декабря из-за травмы ноги.