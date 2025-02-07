Лука Дончич планирует дебютировать в домашнем матче с «Ютой» в понедельник

Названа ориентировочная дата дебюта Луки Дончича в составе «Лейкерс».

Звездный новобранец «озерников» планирует впервые сыграть за команду в домашнем матче с «Ютой» в понедельник.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к игроку.

Словенец не играет с конца декабря из-за травмы ноги.