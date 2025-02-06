Леброн Джеймс Луке Дончичу: «Вот что мы будем делать!»
Леброн Джеймс налаживает контакт с Лукой Дончичем.
Словенский разыгрывающий присутствовал на победном матче «Лейкерс» с «Клипперс». После розыгрыша комбинации Леброн Джеймс набрал 2 очка в проходе и обратился к улыбающемуся Дончичу со словами: «Вот что мы будем делать!».
«Отличная игра против «Клипперс», посмотрите ее, если думаете, что Леброн выбивается из сил. Он играет в пас с партнером и обращается к Луке. Нет никаких зловещих схем, тайных встреч за кулисами. Они еще не пересекались, не тренировались вместе. Джеймс прямо сейчас пытается наладить диалог с новым одноклубником», – заключил эксперт ESPN Брайан Уиндхорст.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Showtime Luka
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