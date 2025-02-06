Леброн Джеймс Луке Дончичу: «Вот что мы будем делать!»

Леброн Джеймс налаживает контакт с Лукой Дончичем.

Словенский разыгрывающий присутствовал на победном матче «Лейкерс » с «Клипперс». После розыгрыша комбинации Леброн Джеймс набрал 2 очка в проходе и обратился к улыбающемуся Дончичу со словами: «Вот что мы будем делать!».

«Отличная игра против «Клипперс», посмотрите ее, если думаете, что Леброн выбивается из сил. Он играет в пас с партнером и обращается к Луке. Нет никаких зловещих схем, тайных встреч за кулисами. Они еще не пересекались, не тренировались вместе. Джеймс прямо сейчас пытается наладить диалог с новым одноклубником», – заключил эксперт ESPN Брайан Уиндхорст.